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Mensah düğümünü çözdü

Siyah-beyazlılar bonservisi ’te bulunan Kayserili oyuncuyu renklerine katıyor.

Beşiktaş Mensah düğümünü çözdü
Giriş Tarihi: 15.8.2020

Beşiktaş, Galatasaray'ın da transfer etmek için büyük uğraş verdiği Kayserisporlu Mensah'ın transferinde yolu açmayı başardı. Önceki gün gece Kayserispor ve Beşiktaş yönetimleri arasında İstanbul'daki tam 8 saat süren pazarlıkta rakamlarda pürüzler çıkmıştı. Beşiktaş, dün yapılan görüşmelerde Kayserispor ile Mensah için anlaştı, siyah-beyazlılar, bonservisi Ateltico Madrid'de bulunan Mensah'ı kiralamak için çaba sarfedecek. Atletico'nun arada olmasının sebebi Kayserispor'un kulübe olan 2.5 milyon Euro borcunu ödememiş olması.

GÖZLER İSPANYA'DA
Kayseri yönetimi, Mensah'ın alacağının bir kısmı ödemeyi kabul eden Beşiktaş için Atletico Madrid'den izin alırsa yıldız oyuncunun Beşiktaş'a gidişi resmiyet kazanacak. Kayserispor'da müthiş işlere imza atan 25 yaşındaki Mensah da İspanya'dan gelecek karara odaklandığı bildirildi.

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