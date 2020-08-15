‘Cenk’aver tamam

TFF Üçüncü Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da yönetim iç transfer görüşmelerine hız verdi. Yeşil-kırmızılı yönetim, Metin Peker ve Arif Cılak ile 2 yıllık, takım kaptanı Mustafa Aşan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kaf-Kaf, takımın ikinci kaptanı ve tecrübeli savunma oyuncusu Cenk Özbey ile de el sıkıştı. 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısında yetişen Cenk Özbey'le yapılan ilk görüşmede el sıkışıldığı bildirildi. Sözleşmesi biten 9 futbolcudan 4 önemli isme imza attıran Karşıyaka'da diğer oyuncularla da görüşmeler sürüyor. Yeşilkırmızılı ekipte Sportif Direktör Atilla Güneş, forvet Hakan Kuş, savunma oyuncusu Fatih, kanat Mustafa Değirmenci ve orta saha Harun ile masaya oturacak.

GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR

ÖZEL işleri nedeniyle şehir dışında bulunan Anıl ile ise gelecek hafta görüşmenin olacağı bildirildi. Transfer yasağı olan Karşıyaka, iç transferi kayıpsız kapatmak istiyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ