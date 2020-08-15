Denizlispor saldırıyor

Süper Lig'de yeni sezonda düşme korkusunu yaşamak istemeyen Yukatel Denizlispor, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Dış transferde ilk imzayı eski file bekçisi Cenk Gönen'e attıran Horoz'da, Prosinecki'nin talebi doğrultusunda iki Hırvat oyuncuyu kadroya katmak için harekete geçti. Yeşil-siyahlılar, Rijeka'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tibor Halilovic ve Torino'dan ayrılan geçen sezon Cesena'da kiralık oynayan 22 yaşındaki golcü Karlo Butic'in peşine düştü. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan Halilovic, geçen sezonu 36 maçta 4 gol ve 3 asistle tamamladı.

BUTİC'İN BONSERVİSİ ELİNDE

Bonservisi elindeki Butic, İtalya'da Serie C'de kiralık oynadığı Cesena'da, 29 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi, futbol yaşamında Torino, Arezzo, Ternana Calcio, Inter Primavera, Zadar, Cesena, Torino Primavera ekiplerinde oynadı. 22 yaşındaki golcü, kariyerinde 136 maçta 54 gol attı, 7 asist yaptı.

SEBAHATTİN ALP