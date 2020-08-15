  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Denizlispor saldırıyor

Denizlispor saldırıyor

Denizlispor saldırıyor
Giriş Tarihi: 15.8.2020

Süper Lig'de yeni sezonda düşme korkusunu yaşamak istemeyen Yukatel Denizlispor, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Dış transferde ilk imzayı eski file bekçisi Cenk Gönen'e attıran Horoz'da, Prosinecki'nin talebi doğrultusunda iki Hırvat oyuncuyu kadroya katmak için harekete geçti. Yeşil-siyahlılar, Rijeka'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tibor Halilovic ve Torino'dan ayrılan geçen sezon Cesena'da kiralık oynayan 22 yaşındaki golcü Karlo Butic'in peşine düştü. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan Halilovic, geçen sezonu 36 maçta 4 gol ve 3 asistle tamamladı.

BUTİC'İN BONSERVİSİ ELİNDE
Bonservisi elindeki Butic, İtalya'da Serie C'de kiralık oynadığı Cesena'da, 29 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi, futbol yaşamında Torino, Arezzo, Ternana Calcio, Inter Primavera, Zadar, Cesena, Torino Primavera ekiplerinde oynadı. 22 yaşındaki golcü, kariyerinde 136 maçta 54 gol attı, 7 asist yaptı.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor saldırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA