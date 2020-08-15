Emrah Başsan Göztepe’ye doğru

Süper Lig'de sezon bitiminde kadrosunda kapsamlı operasyona giden Göztepe'nin dış transferde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılan Emrah Başsan'la ilgilendiği iddia edildi. Geçen sezonki kadrosundan Beto, Castro, Jerome, Reis, Wilczek, Leo, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler'le yollarını ayırmasına rağmen dış transferde şimdiye kadar yalnız 3. Lig ekibi Kocaelispor'dan forvet Burak Süleyman'ı kadrosuna katan Göz-Göz'de taraftarlar heyecanla takviye beklerken, yönetimin kale ve forvet başta olmak üzere takviye arayışı sürüyor.

BEŞ GOL ATIP BEŞTE ASIST YAPTI

Kurmayların Süper Lig'de Antalya, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'da da oynayan, Hollanda'da Fortuna Sittard, Portekiz'de Vitoria Setubal'da görev yapan 28 yaşındaki ofansif orta saha ve kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı gündeme aldığı belirtildi. Emrah, küme düşme acısı yaşadığı Erzurumspor'la geçen sezon 1. Lig'den yeniden Süper Lig'e yükselirken beş gol, beş asistle görev yaptı.