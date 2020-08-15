Forvet harekatı

TFF 1. Lig'de dış transferde Giresunspor'dan kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek'e attıran Altınordu, forvet hattına takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Yasin Ozan ve Kemal Rüzgar ile yollarını ayıran kırmızı-lacivertli ekibin listesinde eski futbolcusu Mertan Caner'in olduğu öğrenildi. Galatasaray altyapısında yetişen 27 yaşındaki forvet oyuncusu 2013 yılında Altınordu'da 2. Lig kadrosunda yer almıştı. Oslanlıspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

OYUNCU İZMİR'E ÇAĞIRILACAK

Galatasaray'da yetişen Mertan, Altınordu, Aydınspor 1923, Manisaspor, Elazığspor ve son olarak üç sezondur Osmanlıspor'da forma giyiyor. Kırmızı- lacivertli listesinde yer alan golcü futbolcu, kariyerinde görev yaptığı 201 karşılaşmada 41 kez rakip fileleri havalandırırken 4 asist yapma başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ