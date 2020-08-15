Göz-Göz’den hücum!

Göztepe, santrfor arayışlarına hız verdi. İzmir ekibi önceliği bonservisi elinde golcülere verirken dünyaca ünlü golcü Loic Remy ile görüştü. Bu sezon 30 maçta 14 gol atan Remy'nin sağlık raporlarının istendiği öğrenildi. Büyük bir sorunla karşılaşılmazsa Loic Remy'nin yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Lille'den Remy ile birlikte Ankaragücü'nden Rodrigues, Başakşehir'den Robinho ve Udinese'den Teodorczyk için nabız yoklayan yönetimin İsveçli golcü Muamer Tankovic'le de ilgilendiği bildirildi. İsveç'te Hammarby'den ayrılan 25 yaşındaki Boşnak asıllı kanat forvet, 15 maçta 7 gol attı. Yönetimin forvete en az iki takviye yapacağı öğrenildi.

GÖZTEPE İLE GÖRÜŞTÜK

KAYSERI'NIN Brezilyalı golcüsü Henrique'nin menajeri Cesar Santana, Göztepe'den teklif aldıklarını belirterek, "Kayserispor ile görüşüp kararımızı vereceğiz" dedi. PAOK'dan transfer edilen 30 yaşındaki yıldız Henrique geçen yıl 26 maçta 10 gol atıp 1 asist yapmıştı.



ALPİ'YE KARŞILIK HARUN TAKASI

GÖZTEPE, 1 numaralı forma için arayışta. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de yedek bekleyen Harun Tekin, Belçika ekibi Antwerp'in yanı sıra A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sinan Bolat ve Konyaspor'dan ayrılacağı öğrenilen Serkan Kırıntılı için nabız yokluyor. Harun'un transferinin stoperin Alpaslan Öztürk'e talip olan Fenerbahçe'yle takas yoluyla gerçekleşebileceği de iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin toplamda 2 milyon Euro isteyen Göztepe'ye Alpaslan'a karşılık Harun'un bonservisini önerirken 1 milyon Euro'da para tekli ettiği öğrenildi.



TAM BIR GOL MAKINESI

GEÇEN sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Lille'de forma giyen Loic Remy, Lyon (3), Lens, Nice (4), Marsilya (3), Chelsea (2), Crystal Palace ve Getafe gibi takımların ardından Fransa temsilcisi Lille'de görev yaptı. Ligde 20 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol atan Remy, iki ayrı Fransa Kupası'nda 6 müsabakada 6 kez fileleri sarsmıştı. Remy, kariyerinde 387 maçta 134 kaydetti.