Kanarya, Sosa ile el sıkıştı

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, büyük bir bomba daha patlattı. Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor'dan ayrılan Novak ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, yine Karadeniz ekibinden Jose Sosa ile de anlaştı. İstanbul'da bulunan 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIM VAR

KARİYERİ boyunca Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Milan ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen Sosa, Türkiye'de 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi ve siyah-beyazlılarla 2015-16 sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bir sezon Milan'da forma giydikten sonra 2017-2018 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan deneyimli oyuncu 3 yıldır Karadeniz ekibindeydi.