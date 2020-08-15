Menemen Umutlandı

TFF 1. Lig'de dış transferde Altay'dan genç orta saha Nijeryalı Alhassan Adamu'yu renklerine katan Ekol Göz Menemenspor'un listesinde İzmirli oyuncu kurucu Umut Sözen'in olduğu öğrenildi. Geçen sezonun ikinci yarısında Adanaspor'da forma giyen Umut Sözen'in bonservisi elinde bulunuyor. Futbola Altay altyapısında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Ankaraspor, Ankaragücü, Kayserispor, Karabük, Manisaspor, Adana Demirspor, Altınordu, Gençlerbirliği, Fethiyespor, Sakaryaspor ve son olarak Adanaspor kulüplerinde forma giydi. Orta sahada oyuncu kurucu pozisyonunda görev yapan Umut, forvet arkası ve önlibero pozisyonlarında da oynayabiliyor.

BONSERVİS SORUNU YOK

FUTBOL yaşamını sürekli İzmir dışında sürdüren Umut'un kariyerine doğduğu şehirde sürdürmek istediği ve Ekol Göz Menemenspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Bonservis sorunu bulunmayan tecrübeli futbolcuyla, kurmayların temasa geçmesi bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ