1928 Bucaspor’da Yunus Emre gitti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off final kapısından dönen 1928 Bucaspor'da yönetim, alt yapı dahil 10 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen kaleci Yunus Emre Kar ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli ekiple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan genç file bekçisi veda etti. Öte yandan başkan Cihan Aktaş, yeni sezonda yine şampiyonluğa oynayacaklarını söyledi. 5-6 takviye yapacaklarını ifade eden Aktaş, "Geçen sezon 2. Lig'in kapısından döndük. Bu sezon ise bunu başaracağız" dedi. Bu arada yönetim kulüp logosunu değiştirmek için federasyona başvuruda bulundu.
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