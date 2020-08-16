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Haberler Spor 1928 Bucaspor’da Yunus Emre gitti

1928 ’da Yunus Emre gitti

1928 Bucaspor’da Yunus Emre gitti
Giriş Tarihi: 16.8.2020

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off final kapısından dönen 1928 Bucaspor'da yönetim, alt yapı dahil 10 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen kaleci Yunus Emre Kar ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli ekiple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan genç file bekçisi veda etti. Öte yandan başkan Cihan Aktaş, yeni sezonda yine şampiyonluğa oynayacaklarını söyledi. 5-6 takviye yapacaklarını ifade eden Aktaş, "Geçen sezon 2. Lig'in kapısından döndük. Bu sezon ise bunu başaracağız" dedi. Bu arada yönetim kulüp logosunu değiştirmek için federasyona başvuruda bulundu.

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