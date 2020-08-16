  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisarspor’da tempo yoğun

’da tempo yoğun

Akhisarspor’da tempo yoğun
Giriş Tarihi: 16.8.2020

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, teknik direktör Cem Kavçak önderliğinde Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. 2020-2021 sezonunu açan Akigo, ilk idmanda ısınma, core egzersizleri, dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yaparak soğuma hareketleri ile antrenmanı tamamladı. Yeşilsiyahlılarda, özel izinli olan Kadir Keleş haricinde tüm futbolcular ilk idmana katıldı. Günde çift idmanla sezona hazırlanacaklarını belirten teknik patron Kavçak, bir haftalık sürede güç depolayacaklarını vurguladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor’da tempo yoğun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA