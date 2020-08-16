Akhisarspor’da tempo yoğun

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, teknik direktör Cem Kavçak önderliğinde Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. 2020-2021 sezonunu açan Akigo, ilk idmanda ısınma, core egzersizleri, dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yaparak soğuma hareketleri ile antrenmanı tamamladı. Yeşilsiyahlılarda, özel izinli olan Kadir Keleş haricinde tüm futbolcular ilk idmana katıldı. Günde çift idmanla sezona hazırlanacaklarını belirten teknik patron Kavçak, bir haftalık sürede güç depolayacaklarını vurguladı.