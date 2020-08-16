Balıkesir’in yeni başkanı Arslan

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da yapılan olağan genel kurul sonucunda kulübün yeni başkanı Ümit Arslan oldu. Başkanlık için mevcut başkan Kadir Dağlı ile birlikte başkan adayları Ümit Arslan ile İbrahim Kaya listelerini divana verdi. Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 508 delegenin oy kullandığı kongrede Ümit Arslan, 329 oy alarak yeni kulüp başkanı oldu. Kadir Dağlı ise 150 oyda kaldı. Asbaşkan ve Mali İşlerden Sorumlusu Sefer Coşkun ise kulübün kesin borcunun 58 milyon 727 bin TL olduğunu söyledi. Öte yandan mevcut yönetim oy çokluğuyla ibra edilmedi.