  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Barça’da tarihi yenilgi sonrası Setien kovuldu

Barça’da tarihi yenilgi sonrası Setien kovuldu

Barça’da tarihi yenilgi sonrası Setien kovuldu
Giriş Tarihi: 16.8.2020

ŞAMPİYONLAR Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı 8-2'lik skorla tarihi bir yenilgi alan Barcelona'da maç sonrası yıldız futbolcu Lionel Messi, soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı. Son olarak 2014-15 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürme başarısı gösteren Barcelona'nın bu yenilgiyle kupa hasreti 6 yıla çıkmış oldu. Öte yandan Katalan ekibi, tarihinde ikinci kez bir resmi maçta kalesinde 8 gol gördü. Barcelona son olarak 1974 yılında Sevilla'ya 8-0 yenilmişti. Bayern Münih'e 8-2 yenilen Barcelona'da teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi. Setien, maç sonrasında, "Çok utanıyorum. Kabus gibi" demişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barça’da tarihi yenilgi sonrası Setien kovuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA