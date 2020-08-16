Barça’da tarihi yenilgi sonrası Setien kovuldu

ŞAMPİYONLAR Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı 8-2'lik skorla tarihi bir yenilgi alan Barcelona'da maç sonrası yıldız futbolcu Lionel Messi, soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı. Son olarak 2014-15 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürme başarısı gösteren Barcelona'nın bu yenilgiyle kupa hasreti 6 yıla çıkmış oldu. Öte yandan Katalan ekibi, tarihinde ikinci kez bir resmi maçta kalesinde 8 gol gördü. Barcelona son olarak 1974 yılında Sevilla'ya 8-0 yenilmişti. Bayern Münih'e 8-2 yenilen Barcelona'da teknik direktör Quique Setien'in görevine son verildi. Setien, maç sonrasında, "Çok utanıyorum. Kabus gibi" demişti.