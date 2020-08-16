Büyük pazarlık

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun iki sezon önce Denizlispor'dan alıp vitrine çıkardığı Hüseyin Atakan Üner'e Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da resmen talip oldu. İzmir ekibi yapılan görüşmede siyahbeyazlılardan 600 bin Euro artı bir sonraki satışından yüzde 30 pay istedi. Beşiktaş ise paya yanaşmayarak 400 bin Euro verdi. İstanbul ekibinin önümüzdeki hafta içinde bir daha nabız yoklayacağı ve bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

UFUK YUVADA KALDI

Kırmızı-lacivertli ekipte 32 maçta forma giyen kanat oyuncusu 4 gol attı, 6 asist yaptı. Bu arada Altınordu, iç transferde sol bek Ufuk'la yeniden anlaştı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacıyla bir süredir pazarlık halinde olan yönetim, oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzattı. Yuvada kalan Ufuk, kırmızı-lacivertli takımla antrenmanlara başladı. Geçen sezon Bolu'dan transfer edilen Ufuk, ilk yılında ligde 23 karşılaşmada görev alıp, 1 asist yaptı.