Denizlispor’da Prosinecki tamam

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Artık acemilik dönemi bitti. Biraz daha tecrübe kazanarak bu yılı stressiz ve sıkıntısız hayal ettiğimiz yerlerde bitirmek için mücadelemiz devam edecek" dedi. Prosinecki ise Denizlispor iyi bir takım olduğunu, üst sıralara çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Hırvat teknik adam, "Gece gündüz çalışıp en kısa zamanda hazır olacağız" dedi.