Göz-Göz üç koldan

Süper Lig'de 3 yıldır kaleyi koruyan Beto'nun ayrılması sonrası bir sonraki sezon uygulanacak yabancı sınırlamasını da düşünerek yerli ve Milli bir kaleci almak için harekete geçen Göztepe yönetimi biran önce iyi bir kaleci alıp bu önemli mevkideki sorunu çözmek istiyor. Göztepe, listesindeki isimlerden Sinan Bolat'la anlaşmaya yakın.

PROBLEM ÇIKARSA SERKAN

Adı Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray'la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor. A Milli Takım formasını da giyen Sinan Bolat, kariyerinde daha önce Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional ve son olarak Antwerp'te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan Bolat, Galatasaray'la 2014-15 sezonunda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı. Sinan Bolat'ın transferine öncelik veren yönetim son anda yaşanacak bir sorun halinde rotayı Serkan Kırıntılı'ya çevirecek.

VOLKAN BABACAN YEDEK

Konyaspor'un İbrahim Sehic'i transfer etmesiyle ikinci kaleci durumuna düşen Serkan Kırıntılı'yı da yakın takibe alan sarıkırmızılılar, tecrübeli kalecinin kulübüyle sorunlarını çözmesini bekliyor. Yönetim uzun bir süreden beri transfer gündeminde olan Başakşehirli kaleci Volkan Babacan'ı da gündeminde tutarken tecrübeli isimle de temaslarını koparmıyor.