Hedef Süper Lig

Altay'ın 'bay şampiyon' lakablı yeni teknik direktörü Yücel İldiz, Afyon kampında Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların her zaman zirve yarışında olacağını ifade eden tecrübeli teknik adam İldiz, "Altay, İzmir'in köklü kulüplerinden biri ve önemli bir camia. Çok genç bir başkanı ve yönetici arkadaşlar var. Takımı alt liglerden alarak buraya kadar getirmişler.

YÖNETİM HEYECANLI

Bundan sonra da büyük Altay camiasını gerçekten olması gereken yere yani Süper Lig'e çıkarmak istiyorlar. Biz de onlara yardımcı olacağız. Uzun yıllardan beri alt liglerde savaşan bir Altay vardı. Ama bu sezon inşallah zirve yarışı yapan bir Altay olacak. Hedefimiz Süper Lig" dedi. Bugüne kadar Karabük, Malatya, Orduspor ve Denizlispor gibi kulüpleri bir alt ligden Süper Lig'e çıkarma başarısını gösteren İldiz şöyle devam etti: "O kulüplerde birlikteliği yakaladık ve başarı da beraberinde geldi. Altay'da şu anda gördüğüm birlikteliği devam ettirebilirsek bu takım da Süper Lig'e çıkacaktır. Yönetici arkadaşlarımız transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ikinci kamp dönemine tam kadro olarak başlayabilirsek, ligin ilk maçı itibarı ile iddialı bir Altay'ı sporseverlerle buluşturacağız."

ANA KADRO OLUŞACAK

Afyon kampına 30 kişilik kadro ile geldiklerini belirten İldiz, "Her takımın olduğu gibi bizim de eksikliklerimiz var. 30 kişilik kadromuzdaki 10 oyuncumuz, genç kardeşlerimizden oluşuyor. Onları da kamp görmeleri ve çalışmalara katılmaları için Afyonkarahisar'a getirdik. Bunun yanında geçen yıldan iskelet kadromuz var. İlk maça kadar ana kadroyu oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN