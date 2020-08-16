Karşıyaka’da inci kalacak

TFF Üçüncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerini sürdürüp Mustafa Aşan, Cenk, Metin ve Arif ile sözleşme imzalayan Karşıyaka'da Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Doğukan İnci, kulüpte forma giymeye devam edecek. Beşiktaş, aylar önce talip olduğu 21 yaşındaki forvetin transferinden vazgeçerken, yeşil-kırmızılılar genç yıldız adayını değerini bulmadığı takdirde bırakmayacak.

SIKI PAZARLIK YAPILMIŞTI

İstanbul ekibi, Doğukan için 1-1.5 milyon TL arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğunu belirtmiş ancak Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın ise kapıyı 600 bin Euro'dan açtığı (4.5 milyon TL) öğrenildi. Hatta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eski teknik direktör Soner Tolungüç'ü arayarak Doğukan İnci konusunda bilgi almıştı. Karşıyaka'da 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan, geçen sezon 6 gol atıp bu sezon ise 24 maçta kaydettiği 12 golle dikkat çekti. Takımının en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.