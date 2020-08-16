Altay'da 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa ekibi Olympique Lyon'a vererek kasasını dolduran yönetim, şimdi de genç golcü Kazımcan Karataş'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanıyor. 17 yaşındaki santrfor için Belçika temsilcisi Gent'in Altay'a ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi.
BONSERVİSİ BELİRLENECEK
Siyah-beyazlı yönetim, Gent'le başlayacak görüşmelerin ardından genç oyuncunun bonservis ücretini Belçika ekibine iletecek. Pazarlık başlayacak.
Kazımcan piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.