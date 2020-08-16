  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kazımcan piyangosu

Kazımcan piyangosu

Kazımcan piyangosu
Giriş Tarihi: 16.8.2020

Altay'da 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa ekibi Olympique Lyon'a vererek kasasını dolduran yönetim, şimdi de genç golcü Kazımcan Karataş'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanıyor. 17 yaşındaki santrfor için Belçika temsilcisi Gent'in Altay'a ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi.

BONSERVİSİ BELİRLENECEK
Siyah-beyazlı yönetim, Gent'le başlayacak görüşmelerin ardından genç oyuncunun bonservis ücretini Belçika ekibine iletecek. Pazarlık başlayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazımcan piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA