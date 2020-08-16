Kazımcan piyangosu

Altay'da 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa ekibi Olympique Lyon'a vererek kasasını dolduran yönetim, şimdi de genç golcü Kazımcan Karataş'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanıyor. 17 yaşındaki santrfor için Belçika temsilcisi Gent'in Altay'a ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi.

BONSERVİSİ BELİRLENECEK

Siyah-beyazlı yönetim, Gent'le başlayacak görüşmelerin ardından genç oyuncunun bonservis ücretini Belçika ekibine iletecek. Pazarlık başlayacak.