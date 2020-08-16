Menemenspor onu istiyor

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Ekol Göz Menemenspor'da yönetim, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibi Denizlispor'un da gündeminde olan sol bek Batuhan İşçiler'i listesine aldı. Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile yollarını ayıran genç futbolcu geçen sezon oynadığı 23 maçta 1 gol kaydetti. İşçiler, dana önce Bucaspor, Kastamonuspor ve Adana Demirspor formalarını da giydi.

NOKTA TRANSFERLER YAPACAĞIZ

Teknik direktör Cenk Laleci, takıma iyi takviyeler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Laleci, "Sezon içinde izlediğimiz ve beğendimiz futbolcularla görüşmelerimiz sürüyor. Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyoruz. Gelecek vadeden takıma faydalı olacak oyuncuların peşindeyiz. İskelet kadromuz duruyor, transferde nokta atışlar yapacağız" şeklinde konuştu.