Mensah Beşiktaş’ta

Beşiktaş, bonservisi Atletico Madrid'te olan Kayserisporlu Mensah'ı bir yıllığına kiraladı. Önceki gün Kayserili yöneticilerle görüşüp feragatname alan yöneticiler dün de yıldız futbolcunun kulübüyle yaptığı görüşme sonrasında mutlu sona ulaştı. Atletico Madrid'in Kayserispor'dan alacağı olan 3.7 milyon Euro'yu Kayseri temsilcisiyle yarı yarıya ödemeyi taahut eden Beşiktaş 1.5 milyon Euro karşılığında da Mensah'ı kiralamayı başardı. Bu arada yönetim AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensipte anlaştı. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından sağ bek arayışlarına geçen siyah-beyazlılar 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak için tüm sorunları giderdi.

ROMA'DAN BELGELER BEKLENİYOR

SANTON'UN da Beşiktaş'a gelmek istediği ancak Roma'nın kısa bir süre önce satılmasından dolayı orada bir kabuk değişimi yaşandığı ve sürecin biraz gecikebileceği bildirildi. Roma'nın Santos ile yollarını ayıracağı, Beşiktaş'ın da PAOK maçı öncesi transferi bitirmek istediği öğrenildi.