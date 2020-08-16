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Onyekuru bombası!

F.Bahçe bonservisi Monaco’da olan G.Saraylı oyuncu için devreye girdi

Onyekuru bombası!
Giriş Tarihi: 16.8.2020

F.BAHÇE, Galatasaray'dayken canını yakan yıldız kanat oyuncusunu Onyekuru'yu 2 yıl kiralamak için Monaco ile görüşmelere başladı. Galatasaray'da kiralık olarak 1.5 sezon geçiren, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine karşı kurduğu 20 yıllık 'Kadıköy Büyüsü'nün bozulduğu 3-1'lik maçta kapanış golünü atan Onyekuru'nun menajeriyle görüştüğü bildirildi. Kanaryaların Monaco'ya her yıl için 2 milyon Euro ödemeyi teklif ettiği belirtiliyor. Fenerbahçe, Nijeryalı eski oyuncusu Joseph Yobo'yu da devreye sokarak Onyekuru'yu ikna etmeye çalışıyor. F.Bahçe kolay gözükmeyen bu transfer için tüm imkanlarını zorluyor. Onyekuru Galatasaray'da, geçen sezonun son üç maçına çıkmamıştı.

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