Quaresma harekatı

Yeni sezon öncesi dış transferde yaptığı hamlelerle gündem yaratan ve son olarak Kasımpaşa'dan ayrılan dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma'yı transfer etmek isteyen Altay'da yönetim, çok büyük bir hamle yaptı. Futbol şube sorumlusu Hilmiz Bozok'un yıldız futbolcuyla görüşme yaptığı ortaya çıktı. İlk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Portekizli oyuncuya hem takım planlarını anlatmak hem de şehri görmesi için İzmir'e davet edildi. İzmir ekibinin Ricardo Quaresma'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği de açıklandı.

GÖRÜŞME OLUMLU

BU gelişme siyahbeyazlı taraftarlar arasında heyecan yaşanmasına neden oldu. Bonservisi elinde olan Portekizli futbolcunun İzmir'e gelip yönetimle görüşeceği ifade edildi. Altaylı taraftarlar, Barcelona, Inter, Chelsea ve Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra uzun yıllar Beşiktaş'ta oynayan, 2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki kanat oyuncusunun İzmir'e gelmesi için yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.