  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Sosa’nın eşi İstanbul dedi!

Sosa’nın eşi dedi!

Sosa’nın eşi İstanbul dedi!
Giriş Tarihi: 16.8.2020

Fenerbahçe'nin transferde sona yaklaştığı Jose Sosa'nın tercihinde İstanbul etkisi dikkat çekiyor. Daha önce Beşiktaş'ta 2014-16 yıllarında forma giyen Arjantinli orta saha, çok sevdiği İstanbul'da yeniden yaşama fikrine çok sıcak bakıyor. Özellikle Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin çok sevdikleri şehre geri dönme isteğinde olduğu kaydedildi. Sosa, Kadıköy atmosferi, Süper Lig tecrübesi ve Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmeler de Arjantinli oyuncu tarafından olumlu karşılandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosa’nın eşi İstanbul dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA