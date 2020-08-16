Sosa’nın eşi İstanbul dedi!

Fenerbahçe'nin transferde sona yaklaştığı Jose Sosa'nın tercihinde İstanbul etkisi dikkat çekiyor. Daha önce Beşiktaş'ta 2014-16 yıllarında forma giyen Arjantinli orta saha, çok sevdiği İstanbul'da yeniden yaşama fikrine çok sıcak bakıyor. Özellikle Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin çok sevdikleri şehre geri dönme isteğinde olduğu kaydedildi. Sosa, Kadıköy atmosferi, Süper Lig tecrübesi ve Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmeler de Arjantinli oyuncu tarafından olumlu karşılandı.