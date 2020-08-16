Trabzonspor’dan Emre Mor’a veto

GEÇEN sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci devresini Yunan ekibi Olimpiakos'ta geçiren Emre Mor menajerler aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildi. Celta Vigo genç yıldızı bir sezon daha kiralamak isterken, Emre'nin de Trabzon'da görev yapmak için Karadeniz ekibine haber gönderdiği bildirildi. Trabzon yönetimi ise Emre Mor'un transferinin gündemlerinde olmadığını açıkladı. 22 kez A Milli Takım'da forma giyen Emre, disiplinsiz davranışları nedeniyle görev aldığı takımlarda tutunamadı. Öte yandan Trabzonspor Kulübü, yaptığı açıklamada bir futbolcusunda daha yapılan testler sonucunda korona virüs tespit edildiğini söyledi.