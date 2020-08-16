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Haberler Spor Turgutlu’da Ibrahim Cezayir devri basladı

Turgutlu’da Ibrahim Cezayir devri basladı

Turgutlu’da Ibrahim Cezayir devri basladı
Giriş Tarihi: 16.8.2020

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Turgutluspor'da yeni teknik ekip belli oldu. 5 sene aradan sonra yeniden 2. Lig'e çıkan ve takımı şampiyon yapan teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollarını ayıran Kasaba'da, yönetim takımı genç teknik adam İbrahim Cezayir ve ekibine emanet etti. Turgutluspor Tesisleri'nde İbrahim Cezayir ve ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Turgutluspor Profesyonel Şube Sorumlusu Fahrettin Solmaz ve yönetim kurulu üyesi Dilek Öner'in katıldığı törende imza atan Cezayir, "Turgutluspor köklü bir camia. Buraya geldiğimiz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

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