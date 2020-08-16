Yayıncı kuruluş iptal etti kulüpler TRT dedi

SÜPER Lig ekipleri ile yayıncı kuruluş arasındaki ücret kapışması farklı bir boyuta taşındı. Digiturk yetkilileri, 1.7 milyar TL'lik tekliften vazgeçtiklerini ve sözleşmeyi istedikleri şartlarda 3 yıl uzatmayı teklif etti. Süper Lig takımları maç sayısı arttığı için bazı mücadelelerin TRT'de yayınlanmasını ve önümüzdeki 2 yılın ücretinin 2016'da yapılan sözleşmede yazdığı gibi 500 milyon dolar üzerinden yapacaklarını belirtti. Digitürk ise, "Ödemelerimizi ABD Doları yerine TL üzerinden yapmak istiyoruz. 21 takımlı lig bize fayda değil, zarar verir. Ligin uzatılması ekstra maliyet. O nedenle 1.7 milyar TL'lik teklifi geri çektik. Eğer istediğimiz şartlarda anlaşma yapabilirsek, sözleşmeyi 3 yıl uzatmak istiyoruz" diye okunştu.