Akhisar’da gözler TFF’ye çevrildi

AKHİSARSPOR, Türkiye Futbol Federasyonu'un vereceği kararı bekliyor. Süper Lig'in gelecek sezon 24 takımla oynanması için Bursaspor ve Adana Demirspor ile başvuru yapan Akigo, verilecek karara göre dış transfer politikasını belirleyecek. Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, "Bulunduğumuz lige göre takım kuracağız. O yüzden şimdilik bir hamle yapmıyoruz. TFF'nin bir an önce kararını açıklamasını bekliyoruz. Korona virüs pandemisi yüzünden küme düşmeme varsa Play-Off oynayan takımları da Süper Lig'e almak zorundalar. Bursaspor ve Adana Demirspor gibi köklü spor kulüplerine haklı taleplerinde sırt çevireceklerini sanmıyorum" diye konuştu.

DİĞER