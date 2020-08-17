G.Saray vazgeçmiyor

Teknik direktör Fatih Terim, takımda geçen sezon kiralık oynayan Lemina ile Michael Seri’yi tekrar kadroda görmek istediği belirtti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mario Lemina ve Jean Michael Seri sevdası bir türlü bitmiyor. Tecrübeli teknik adam geçen sezon Southampton'dan kiralanan Mario Lemina ile bonservisi Fulham'da bulunan Seri'yi yeni sezonda da takımda görmek için yönetimle toplantı yaptı. Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesini bir yıl daha uzatılmasının ardından sarı-kırmızılılar, orta sahada görev yapan iki futbolcunun transferi için de çalışmalara başladı.



SON KARAR TERİM'İN

Seri, geçtiğimiz sezon oynadığı 27 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, Lemina 20 maçta forma şansı buldu. Bu arada geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Mısırlı yıldız Elneny'nin Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı. Bonservisi İngiliz temsilcisi Arsenal'de bulunan Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny için son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz günlerde Trabzonspor da devreye girmişti.