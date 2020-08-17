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Haberler Spor Resescu’nun peşinde

’nun peşinde

, Giresunspor’dan ayrılan tecrübeli golcü Romanyalı forvet ’yu listesinin en başına ekledi

Resescu’nun peşinde
Giriş Tarihi: 17.8.2020
TFF 1. Lig'de tarihinde ikinci kez mücadele edecek olan Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar forvet hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Geçen sezon kadrosunda yer alan Hüseyin Çolak ve Ali Özgün ile yollarını ayıran sarı-lacivertli kurmaylar transferde önceliği hücum hattına verdi. İzmir temsilcisi, Giresunspor ile sözleşmesini fesih yapan forvet oyuncusu Raul Andrei Resuscu'yu listesine aldığı öğrenildi. Türkiye'de 2015 yılından beri forma giyen Romanyalı golcünün bonservisi elinde bulunuyor. Resuscu, ülkemizde Osmanlıspor ve Giresunspor kulüplerinde forma giydi. Süper Lig'de Osmanlıspor formasıya 46 mücadelede 10 gol kaydetti.

AVRUPA'DA DEV TAKIMLARDA OYNADI
EKOL Göz Menemenspor'un transfer listesinde yer olan Raul Resuscu, kariyerinde Sevilla, Braga ve Steaua Bükreş gibi kulüplerde görev yaptı. 32 yaşında forvet kariyerinde sahaya çıktığı 357 karşılaşmada 115 kez rakip fileleri havalandırırken 35 golün pasını verdi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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