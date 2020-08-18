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Haberler Spor Altınordu’da gündem forvet

Altınordu’da gündem forvet

Altınordu’da gündem forvet
Giriş Tarihi: 18.8.2020

TFF Birinci Lig'de mücadele eden Altınordu'da forvet oyuncu arayışları devam ediyor. Yasin Ozan ve Kemal Rüzgar ile yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler listesine tecrübeli forvet Deniz Yılmaz'ı aldı. Gençlerbirliği kulübüyle yollarını ayıran 33 yaşındaki golcü futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Türkiye'de Elazığspor, Bursaspor ve Trabzonspor gibi kulüplerde görev yapan Deniz, kariyerinde sahaya çıktığı 338 karşılaşmada 115 kez rakip fileleri havalandırırken 31 golün pasını verdi. Süper Lig'de 88 maçta 26 gol atarken, 1. Lig'de 24 mücadelede 3 kez gol attı ve 6 asist yaptı.

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