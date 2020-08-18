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’ye çifte şok

Horozlar’ın iki Kolombiyalı Rodallega ile Estupinan yönetime başvurarak ayrılmak istediklerini bildirdi. Kurmaylar golcülerini ikna etmeye çalışıyor.

Denizli’ye çifte şok
Giriş Tarihi: 18.8.2020

İÇ transferde Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Oğuz Yılmaz ile anlaşıp dış transferde de eski kalecisi Cenk Gönen'e imza attıran Denizlispor'da dün şok bir gelişme yaşandı. Ege ekibi, takımda geçtiğimiz sezon önemli performanslar gösteren Hugo Rodallega ve Oscar Estupinan yönetime başvurarak ayrılmak istediklerini bildirdi. Her iki futbolcuyu da takımda tutmak isteyen Ege ekibi, ikna çalışmalarına başladı. Özellikle başkan ve yeni teknik direktör Robert Prosinecki'nin kadroda görmek istediği iki futbolcu ile dün görüşme yapıldı.

YENİ MALATYASPOR DEVREDE
DENİZLİ'NİN Kolombiyalı iki golcüsü 23 yaşındaki Estupinan ve 35'lik Rodallega'nın sözleşmeleri önümüzdeki sezon sonu bitiyor. Bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimares'de olan Estupinan için Süper Lig ekibi Y.Malatya devreye girmiş, yıldız oyuncuya 2 milyon Euro önermişti. Sözleşmesi biten Zeki Yavru'ya talip olan Erzurum'un uzun süredir Rodallega'yla görüştüğü iddia ediliyor. Denizlispor yönetimi Kolombiyalı golcüyle bugün bir kez daha bir araya gelecek.

SEBAHATTİN ALP

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