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Efelerspor Özdemir’e emanet

BAL’ı hedefleyen yeşil-beyazlı kulüp, Aydın’ın tecrübeli teknik adamı ’le anlaştı.

Efelerspor Özdemir’e emanet
Giriş Tarihi: 18.8.2020

Aydın Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek Efelerspor, antrenör Rıfat Özdemir ile anlaşma sağladı. Aydın futbolunun önemli ekiplerinden Efelerspor, antrenör sorununu çözdü. Yeşil-beyazlı ekip, son dönemde elde ettiği başarıyla takdir toplayan Rıfat Özdemir ile anlaştı. Kulüp Tesisleri'nde kulüp sekreteri Eymen Atay ve idari menajer Erman Kırmızı'nın katıldığı törende Özdemir sözleşmeye imzaladı. Özdemir, Merkez Yeniköyspor'un başında 75 maç yenilmeyerek önemli bir istatistiğe imza attı. Yine Aydın Süper Amatör Lig'de görev yaptığı Karpuzlu Belediyespor ile 52 maç yenilmezlik serisi yakalayan Özdemir, takımı şampiyon olarak BAL'a çıkartmıştı.

ÇAĞLAR YILDIZER TAMAM
Efelerspor, şampiyonluk hedefiyle yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Bölgesel kattı. Kariyerinde Aydınspor, Aydınspor 1923, Turanspor, Kırşehirspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Sarayköy 1926, Çorum FK, Cizrespor, Çine Madranspor, Belediye Kütahyaspor, Somaspor, Sökespor, Dersimspor formalarını giyen Çağlar Yıldızer, son olarak formasını giydiği Yıldızspor'da 15 maçta 8 gol attı. Yıldızer, kariyeri boyunca 270 maçta 96 gol kaydetti.

KAZIM YÖRÜKCE

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