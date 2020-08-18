Fenerbahçe coştu

Fenerbahçe'de dış transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Kosovalı golcü Muric'i İtalyan ekibi Lazio'ya satmaya hazırlanan İstanbul ekibi, Kasımpaşa'dan Mame Thiam ile yıllık 1.5 milyon Euro'luk anlaşma sağlarken, gündemine Lokomotiv Moskova'dan Fedor Smolov'u da aldı. Sarı-lacivertliler, Rus ekibini her konuda ikna ederken, Vedat Muric'in Lazio'ya imza atmasının ardından golcü Smolov'u da renklerine bağlayacak. F.Sarı-lacivertlilerin bir hafta önce Rus yıldızın menajeriyle masaya oturup el sıkıştığı da belirtildi.

RUS OYUNCU KİRALIK ALINACAK

F.Bahçe'nin 1 milyon Euro karşılığında Smolov'u 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi. 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon Euro olduğu öğrenildi. Tecrübeli forvete de 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenek. Geçen sezon devre arasında Celta Vigo'ya kiralanan Smolov'un bu hafta içinde İstanbul'a geleceği ve sözleşme imzalanacağı açıklandı.