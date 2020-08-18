Göztepe’den ilk bomba

Transferde daha önce Kocaelispor'dan golcü Burak ve Hatayspor'dan ön libero Kubilay'ı alıp Soner'le 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaştığını duyuran Göztepe, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Olarenwaju Kayode'ye kanca attı. Ligde geçen sezon 27 maçta 10 gol atan ve 6 asist yapan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için bonservisini elinde bulunduran kulübü Shakhtar Donetsk'le pazarlıklar başladı.

EN AZ İKİ GOLCÜ GELECEK

Golcüleri Jerome, Deniz Kadah ve Wilczek ile yollarını ayırdıktan sonra en az iki forvet almayı planlayan yönetimin önceliği Kayode'ye verdiği bildirildi. Olarenwaju Kayode, daha önce Luzern, Netanya, Avusturya Wien, Shakhtar Doneks ve Girona'da oynamıştı. 27 yaşındaki golcü, İngiliz devi Manchester City'nin kadrosunda da yer almıştı. Shakhtar Doneks'te istediği fırsatları bulamayan Kayode, geçen yıl Gaziantep'te forma giymişti. Shakhtar Donetskz ile bir lig iki kupa şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu üç kez de Nijerya A Milli Takım'da forma giymişti.

KULÜBÜ İLE GÖRÜŞÜYORLAR

Gaziantep FK ile parasal konularda anlaşamadığı için vedalaşan 27 yaşındaki golcünün Göztepe'ye "evet" dediği bildirildi. Göztepe yönetiminin Ukrayna ekibi ile yaptığı pazarlıkların sonuçlanması halinde Karede'nin Göztepe'ye resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.



AVUSTURYA'DA GOL KRALI OLDU

Futbola ülkesinde başlayan ve 2010'da profesyonelliğe geçiş yapan golcü futbolcu, Mimosas ve Luzern formaları giydi. 2015/2016 sezonunda ise Avusturya Wien'e transfer olan Kayode burada attığı 24 golle "Gol Kralı" oldu. 2017- 18 sezonunda AManchester City'e transfer olan Kayode Shakhtar Donetskz'e imza attı. Yüksek hızı, çalım yeteneği ve gol vuruşlarıyla adından söz ettiren Kayode Gaziantep'te iyi bir sezon geçirdi.