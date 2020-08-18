Hayırlı evlat

TFF Birinci Lig'de gelecek sezon direkt şampiyonluğa oynayacak bir takım için kolları sıvayan Altay'da yönetim, Olympique Lyon'a 1.5 milyon Euro'ya sattığı Cenk Özkaçar'dan gelen bonservis bedeliyle rahat bir nefes aldı. Cenk'in transferinden yaklaşık 13 milyon TL gelir elde eden İzmir temsilcisine bu kaynak büyük güç kattı.

ÖNEMLİ BONUSLARI VAR

Altay, Cenk Özkaçar'ın bir sonraki satışından da yüzde 10 pay alacak. Cenk Özkaçar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve Manchester City gibi devleri eleyerek yarı finale çıkan Lyon'da gelecek sezon devler liginde görev yaparsa Altay'a yine para kazandıracak. Genç futbolcu, Fransız ekibinde Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği takdirde Altay, 500 bin Euro bonus kazanacak. Siyahbeyazlıların, Lyon ile yapmış olduğu sözleşmede 19 yaşındaki savunma oyuncusunun Avrupa kupası ve lig maçlarında forma giydiği karşılaşma sayılarına göre bonus maddelerinin de olduğu bildirildi.

DÜN SESSİZ SEDASIZ GİTTİ

İzmir temsilcisinin Ümit Milli oyuncusu, iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği transferi hakkında açıklama yapmadan İstanbul aktarmalı olarak Fransa'ya gitti. Lyon'da bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen genç savunmacı Cenk, Olypique Lyon ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak



BİR SEZONDA YILDIZ OLDU

Altay'da bu sezon TFF 1. Lig'de 12 maçta görev yapan Cenk Özkaçar kısa sürede büyük kulüplerin dikkatini çekerek Avrupa'ya transfer yaptı. Genç futbolcu, 2018- 19 sezonunda ise 3. Lig'de Karacabey'de kiralık olarak forma giymişti.