Kartal’da 3 aday

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosundaki oyuncuları 20 Ağustos'a kadar UEFA'ya bildirmesi gerekirken, siyahbeyazlılar transfere hız verdi. Golcü Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille'e gitmesinin ardından forvet arayışlarını sürdüren İstanbul ekibi üç ismi gündemine aldı. Yönetim, İngiliz ekibi Manchester United'ın eski golcüsü son olarak Watford'da forma giyen Danny Welbeck ile bonservisi Atletico Madrid'de olan geçen sezonu İtalyan temsilcisi Roma'da kiralık olarak geçiren Nikola Kalinic ve Alanyaspor'dan ayrılan Cisse'yi bir kez daha gündemine aldı. Siyah-beyazlı İstanbul ekibinin bir-iki gün içinde 3 oyuncudan birine imza attıracağı öğrenildi.

NDİAYE İLE ANLAŞILDI

Bu arada Beşiktaş yönetimi, bonservisi Stoke City'de olan geçen sezon Trabzonspor'da görev yapan orta saha Ndiaye ile anlaşma sağladı. Gündemde ayrıca Monaco'da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat Samuel Grandsir'in de olduğu iddia edildi.