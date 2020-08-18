Koçarlı Belediye transferde hızlandı

AYDIN Süper Amatör Lig ekiplerinden Koçarlı Belediyespor, Dalyanspor'da forma giyen Aydınlı forvet oyuncusu Ahmet Yasa'yı transfer etti. Antrenör Ali Akalın'ı dümene geçiren kırmızı-beyazlılar, Hayri Kılıç, Kemal Alpsoy, Murat Yavuz, Mertcan Erkun ve Vedat Erdoğan'ın ardından Ahmet Yasa'yı kadrosuna kattı. Kendisini Koçarlı Belediyespor'a bağlayan sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki Yasa, takımının başarısı için sahada elinden geleni yapacağını söyledi. Çeştepe Belediyespor altyapısından yetişen forvet Ahmet Yasa, aralarında Aydın BŞB, İncirliova Belediyespor, Germencikspor, Aydın Yıldızspor ve Aydınspor 1923'te forma giydi. Başkan Yalçın Altındiş, Aydınspor'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyyüp Elma'yla da anlaştıklarını açıkladı.

MEHMET KAVAS