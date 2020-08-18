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Haberler Spor KSK’de altyapıya takviye kuvvet

KSK’de altyapıya takviye kuvvet

KSK’de altyapıya takviye kuvvet
Giriş Tarihi: 18.8.2020

KARŞIYAKA'DA futbol altyapının başkanlığına gelen Murat Polat, yeni sezon öncesi teknik ekibi deneyimli isimleri dahil etti. Yeşil-kırmızılı altyapı şube yönetimi, koordinatör Tufan Özküçükler önderliğinde, Karşıyaka A takımda forma giyen ve kulübün altyapısından yetişen Muharrem Engin, Volkan Yeter, Oğuz Tezcan ve Eren Güngür'ü ekibe dahil etti. Oluşturulan teknik ekibin önceliği altyapıdaki oyuncuların gelişimini yakından takip etmek ve Türkiye'yi tarayarak yeni genç yetenekleri kulübe kazandırmak olduğu açıklandı.

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