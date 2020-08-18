Menemen’de hedef Murat

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, İstanbul ekibinin genç gurbetçi oyuncusu Murat Sağlam'ı kadrosuna katmak istiyor. Sağ bek ve oyun kurucu pozisyonu ve sağ açıkta görev yapabilen çok yönlü olan 22 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'nin kiralık olarak vermeyi istediği öğrenildi. Gelecek sezon genç futbolculardan kurulu bir kadro ile mücadele etmek isteyen Ekol Göz Menemenspor'un satın alma opsiyonlu kiralık almaya sıcak baktığı öğrenildi.

LAND TAKIMINDA YETİŞTİ

Ayrıca, Menemen ekibi ve renkdaşı Fenerbahçe arasında kaleci Selmani ve Murat Elkatmış içinde pazarlıklar sürüyor. İzmir ekibinin kadrosuna katmak istediği Murat Sağlam futbola Almanya'da başladı. Hameln Land kulübünün altyapısında yetişen oyuncu daha sonra uzun yıllar Wolfsburg'ta forma giydi. 12 kez çeşitli kategorilerde Ay yıldızlı formayı giyen Murat, geçen sezon F.Bahçe'de 1 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında şans buldu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ