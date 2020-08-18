Mensah ikinci imzayı atacak

BEŞİKTAŞ, Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'nın ardından yabancı transferindeki ikinci imzayı Kayserispor'dan kiraladığı Bernard Mensah'a attırmaya hazırlanıyor. İstanbul ekibinin yıldız futbolcuyla bugün sözleşme imzalayacağı belirtildi. Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübü'nün 'Bırakmam Seni' kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti. 25 yaşındaki Ganalı yıldızın imzanın ardından kampa katılacağı belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği futbolcu, "Başarılı olmaya geldim. Beşiktaş'a katkı sağlayacağım" diye konuştu.