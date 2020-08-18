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Haberler Spor Savunma telaşı

Savunma telaşı

Savunma telaşı
Giriş Tarihi: 18.8.2020

TFF 1. Lig'de gelecek sezon Süper Lig'e direk çıkacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Altay'da gözler Konyaspor'a çevrildi. İzmir ekibi, geçen sezon Konya ekibinden gelerek kiralık olarak forma giyen stoper Abdülkerim Bardakçı'yı tekrar takımı kazandırmak istiyor. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ile 2 sezon önce TFF 1. Lig'de Denizlispor'da şampiyonluk yaşayan Abdülkerim'in yeni sezonda da İzmir temsilcisinde eski hocasıyla birlikte forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Süper Lig ekibi Konyaspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu için son kararını yapacağı ilk etap kampından sonra vereceği öğrenildi. Altay'da Abdülkerim geçen sezon ligde banko oynadı. Tecrübeli oyuncu, Altay'da 31 maçta 3 gol kaydetti.

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