Tolungüç ile yola devam

Karşıyaka, geçen sezon futbol takımını başarıyla çalıştıran yeşil-kırmızılı camiaya Play-Off finali heyecanı yaşatan teknik direktör Soner Tolungüç ile yeniden anlaşmaya vardı. Kaf-Kaf, başarılı çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalarken Tolungüç, 3. kez Karşıyaka için imza attı. Tecrübeli hoca geçen sezon takımı 1 puanla düşme hattında alırken Play-Off finaline taşımış ancak finalde penaltılarla elenmişti.

HEDEF YİNE ŞAMPİYONLUK

İmza töreninde Tolungüç, "Karşıyaka'ya olan sevgim çok büyük. Yeniden KSK'de görev yapacağım için heyecanlıyım. Başkanımızla yaptığımız görüşmede alacağım ücretle ilgili hiçbir konuşmamız olmadı" dedi. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ise, "Soner hocamızla zaten gönül birliğimiz var. Daha önce söylediğim gibi inşallah kendisiyle uzun yıllar birlikte çalışacağız. Güzel bir birlikteliğimiz var ve bunu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz yine şampiyonluk olacak" diye konuştu.