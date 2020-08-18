Trabzonspor iş bitiriyor

ORTA saha mevkisi için kolları sıvayan Trabzonspor aradığı ismi Brezilya'da buldu. Bordo-mavili takım, Bahia'nın 24 yaşındaki ön liberosu Flavio'nun transferinde son aşamaya geldi. O Dia'nın haberinde Trabzonspor'un 24 yaşındaki ön libero Flavio için kulübü Bahia ile görüşme halinde olduğu ve tarafların yakın zamanda anlaşma sağlayacağı belirtildi. Transfer dedikodularının oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Antoniuacutes Assessoria tarafından da onaylandığı belirtildi. 2018'de Bahia'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncu Flavio bu sezon 17 maçta forma giydi.