Altay coştu

TFF 1. Lig'de gelecek sezon Süper Lig'e direk çıkmak için kadro kurmanın planlarını yapan Altay'da yönetim hız kesmeden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür, Akhisarspor'dan sol kanat Erhan Çelenk, forvet Ergin Keleş, Blackpool'dan golcü Armand Gnanduillet, Osmanlıspor'dan orta saha Blagojevic ile Erzurumspor'dan Jasmin Scuk'u kadrosuna katan İzmir ekibi, Alanyaspor'dan tecrübeli stoper Lokman ile de 2 yıllık anlaşma sağladı. Afyon kampına katılan Lokman yeni takımıyla çalışmalara başladı. Alternatifli bir kadro kurmaya çalışan kurmaylar, Romanya kulübü Steau Bükreş'ten 28 yaşındaki sol kanat William De Amorim ile temasa geçti. Geçen sezon Yunanistan ekibi Xanthi'de forma giyen Brezliyalı oyuncu için Romanya kulübüyle temaslar sürüyor.

AMORIN TÜRKİYE'DE OYNADI

Sambacı, 2017-18 sezonunda Kayserispor'da görev yaptı. William, Süper Lig'de 12 maçta 1 gol attı. Oyuncunun Altay'a imza atmak için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

TOLGA ÜNLÜ HAZIR KITA

Siyah-beyazlılar, sağ beke takviye yapmak için Akhisar'dan Tolga ile temaslarını sürdürüyor. Tolga'nın, Akhisar'dan bonservisini alması bekleniyor.



LOKMAN ÇOK İDDİALI

TFF 1. Lig'de dört kez şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki stoper Lokman, Pendik, Antalyaspor, Samsun, Osmanlı, Şanlıurfa, Göztepe, Erzurumspor ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı. Lokman hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ