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Aslan’da gündem Balde

Onyekuru’yu yeniden kiralamak için Monaco’ya giden G.Saray yönetimi aynı takımın golcüsü için de pazarlık yapmaya başladı.

Aslan’da gündem Balde
Giriş Tarihi: 19.8.2020

SÜPER Lig'de gelecek sezon için transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Ketia Balde önerildi. Hızlı bir kanat arayan yönetim, eski oyuncusu Onyekuru'yu tekrardan kiralamak için Monaco ile görüşmelere başladı. Ancak Fransız ekibinden ilginç bir öneri geldi. Moncao'lu yöneticiler, Aslan'a Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Senegalli futbolcu için Monaco, 2017'de Lazio'ya tam 30 milyon euro bonservis ödemişti. Hızı ve son vuruşlardaki ustalığıyla tanınan yıldız oyuncu, Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao ile aynı dönemde forma giymiş ve ikili hücumda etkili bir performans göstermişti.

SON KARARI TERİM VERECEK
GELEN teklif üzerine düşünmek içini süre isteyen yöneticiler, durumu Fatih Terim'e bildirdi. Balde transferinde son kararı Terim verecek. Aslan daha önce Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmıştı.

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