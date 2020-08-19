Başkan Erdoğan Ali Koç'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç, Başkan Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını takdim etti.
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