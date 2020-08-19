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Haberler Spor Denizlispor Amini ile anlasma sagladı

Denizlispor Amini ile anlasma sagladı

Denizlispor Amini ile anlasma sagladı
Giriş Tarihi: 19.8.2020

SÜPER Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Denizlispor transferde atağa kalktı. Transferde daha önce kaleci Cenk Gönen'i 10 yıl sonra yuvaya döndüren ve Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz'a imza attıran Horozlar, Avustralyalı orta saha oyuncusu Mustafa Amini'yle el sıkıştı. 27 yaşındaki Amini'nin aylardır transferi için temaslarını sürdüren Denizlispor'un imza aşamasına geldiği açıklandı. 27 yaşındaki Amini, kariyerine Central Coast Mariners takımında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

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