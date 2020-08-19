F. Bahçe koptu geliyor

Spor Toto Süper Lig'de 6 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe, bu sezon işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertli kurmaylar senelerdir geçirilen başarısız sezonların ardından transferde gaza bastı. İlk olarak takımın başına Alanyaspor'un başarılı hocası Erol Bulut'u getiren F.Bahçe, yıldız isimleri ard arda açıklamaya başladı.



HAREKETLİ GÜNLER YAŞANIYOR

İstanbul temsilcisi Beşiktaş'tan eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile 1+1 yıllık, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile 5 yıllık ve Trabzonspor'dan Pilip Novak ile de 3 yıllık imzaladı. Vedat Muric için Lazio ile görüşen sarılacivertliler, son olarak bu oyuncunun yerine Kasımpaşa forması giyen Mame Baba Thiam'a da imza attırdı. Gece operasyonu ile transferi bitiren sarı-lacivertliler, oyuncuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Muric'in satılması da an meselesi.



SOSA YARIN İMZAYA GELİYOR

Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi ise Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Jose Sosa. Kurmaylar, Arjantinli futbolcuyla görüşmelerde son aşamaya gelirken, Sosa'nın da İstanbul'da yaşamak istediği için teklife sıcak baktığı öğrenildi. Sosa'nın yarın İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor. Öte yandan sarılacivertlilerin yıldız oyuncusu Gustavo'ya Monaco talip oldu. Fransız ekibi Gustavo için 6 milyon Euro verirken, F.Bahçe yönetimi 8 milyon Euro'da diretiyor.



25 MAÇTA 11 GOL

Thiam futbola 2011 yılında Internazionale kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı. Yıldız oyuncu geçen sezon 25 maçta 11 gol attı.