Feghouli hamlesi

SON günlerde Galatasaray'dan parasını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya gittiği iddia edilen Galatasaraylı Sofinae Feghouli'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Feghouli'nin geleceği merak konusu oldu. Yıldız oyuncu ile ilgi önemli gelişmeler yaşandı.

İNDİRİME YANAŞMAMIŞTI

SARI-KIRMIZILI yönetim onun sözleşmesinde indirime gitmesini isterken yıldız futbolcu ise buna yanaşmadı. Cezayir basını, Feghouli'nin alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğunu yazsa da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bunu net bir dille reddetti.Bu arada Fenerbahçe'nin de Galatasaray'dan ayrılmanın eşiğine gelen Feghouli için harekete geçtiği belirtildi.

27 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ

FENERBAHÇE'NİN Cezayirli yıldız için iki yıllık sözleşme önerdiği bildirildi. Sarı-lacivertli takımla birlikte bazı Katar kulüplerinin de Feghouli transferinde devrede olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan Sofiane Feghouli, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Feghouli'nin de Fenerbahçe'ye gitmeye yakın olduğu belirtiliyor.