Göz-Göz’den kaçan kaçana

GÖZTEPE transfer döneminde sessiz kalırken, genç yıldızlarını da birer birer başka takımlara kaptırıyor. Sarı-kırmızılıların 2018-19 sezonunda Bucaspor'dan 950 bin liraya aldığı Kerem Atakan Kesgin Sivasspor ile anlaştı. O dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve G.Birliği'nin transfer etmek için büyük uğraşlar verdiği genç yıldız önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek olan Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile her konuda anlaştı. Leo, Beto, Castro, Serdar, Wallace Reis, Deniz Kadah, Wilczek ve Jerome'dan sonra Göztepe'de Kosta Rikalı futbolcusu Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti. Göz-Göz'ün Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Hüseyin Bulut da veda etti.